I lavori alla pista di atletica procedono come da programma

I lavori per la realizzazione del nuovo impianto di atletica lungo via Sanzio continuano secondo il cronoprogramma stabilito. La costruzione della pista e delle strutture accessorie è in corso, con operai e macchinari impegnati nelle diverse fasi di avanzamento. Le attività riguardano principalmente la messa in posa della superficie di gioco e l’installazione delle attrezzature sportive, senza variazioni rispetto alle previsioni iniziali.

I lavori per il nuovo impianto di atletica in via Sanzio (che nelle intenzioni della giunta Mantellassi dovrà essere a disposizione sia delle società sportive che degli istituti scolastici del territorio, una volta completato) stanno procedendo a pieno ritmo: le strutture in cemento armato sono quasi ultimate, mentre a breve dovrebbero partire le lavorazioni esterne che riguardano la pista d’atletica e le attrezzature per le varie discipline. L’amministrazione ha così fatto il punto di un cantiere che (da cronoprogramma, perlomeno) richiede lavori per poco meno di due anni: la fine delle operazioni, su queste basi, è prevista entro il 2026....🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - I lavori alla pista di atletica procedono come da programma Notizie correlate Leggi anche: "I lavori procedono da programma: il tram di Opicina ripartirà a giugno", ma il capolinea non sarà in Oberdan Poggibonsi e le strutture. Pista di atletica Roncalli. Lavori fermi da tempo"A quando la ripresa dei lavori per la pista di atletica leggera dell’Istituto tecnico Roncalli a Poggibonsi?". Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: I lavori alla pista di atletica procedono come da programma; A Is Arenas la consegna preliminare dei lavori per il secondo lotto: lavori su campo da calcio e pista di atletica; Al via i lavori di asfaltatura lungo la pista ciclopedonale di strada del Tormeno; I lavori alla pista della Brenva sono arrivati in udienza alla Corte dei Conti. I lavori alla pista di atletica procedono come da programmaI lavori per il nuovo impianto di atletica in via Sanzio (che nelle intenzioni della giunta Mantellassi dovrà essere ... lanazione.it Pista ciclabile, rivolta dei residenti di Ponticelli: «Così più traffico: non la vogliamo»«No a questa pista ciclabile», si legge sullo striscione alla testa del corteo di una cinquantina tra commercianti e residenti di via Volpicella e via De Meis. Una parte di ... ilmattino.it Sono in fase di ultimazione i lavori presso l’ITT Fauser, un cantiere fondamentale per l’ottenimento del Certificato di Prevenzione Incendi. Non si tratta solo di burocrazia, ma di interventi concreti che cambiano il volto della scuola: Sicurezza Antincendio - facebook.com facebook Muravera, lavori all'ingresso del paese: spostata la fermata dell'Arst x.com