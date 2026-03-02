Pista ciclabile in corso Calatafimi guerra di petizioni | raccolta firme anche a favore del progetto

Sul corso Calatafimi si svolge una battaglia tra chi sostiene la realizzazione di una nuova pista ciclabile e chi invece si oppone al progetto. Nonostante le indicazioni che sembrano indirizzare verso la fine dell'iniziativa, alcuni cittadini continuano a raccogliere firme per difendere l'idea. La discussione pubblica si concentra sulla volontà di mantenere viva questa proposta, con iniziative di petizioni che coinvolgono attivamente la comunità.

Anche se il progetto di realizzare una pista ciclabile in corso Calatafimi è sulla via del tramonto, c'è chi non si arrende. A tenere duro non è solo la Consulta della bicicletta, organo consultivo del Comune, in azione c'è pure il Comitato per una mobilità davvero sostenibile anche a Palermo che. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Corso Calatafimi, la pista ciclabile sotto osservazione: Terza commissione chiede il riesame del progettoCriticità, proposte, idee: questa mattina è stato ascoltato l’architetto Giovanni Sarta, in qualità di responsabile unico del procedimento (Rup) del...

Tramonta il progetto per la pista ciclabile in corso Calatafimi, tra le alternative le bretelle di viale RegioneIl presidente della quarta circoscrizione Di Vincenti: "Salterebbe la metà dei posti auto.

