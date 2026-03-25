A Salerno è iniziato il cantiere per la sostituzione della membrana di copertura della piscina Vitale a Torrione. L’intervento riguarda esclusivamente questa componente, senza dettagli su altre operazioni o tempistiche. La modifica riguarda la copertura della struttura, mentre non sono stati comunicati ulteriori aggiornamenti sui lavori o sui tempi di completamento.

Tempo di lettura: < 1 minuto Arriva finalmente la sostituzione della membrana di copertura per la piscina Vitale a Torrione. È quanto prevede uno dei capitoli dell’intervento di riqualificazione sull’impianto sportivo avviato ufficialmente oggi alla presenza della Direttore dei lavori ed il progettista Sergio Landi. L’impresa VN si è messa al lavoro per un cantiere che durerà diversi mesi, ma restituirà alla città e soprattutto alle società sportive la possibilità di usufruire dell’impianto sportivo che verrà non solo riqualificato, ma anche attrezzato per ospitare altre attività. L’intervento è stato finanziato dal bando sport e periferie e prevede anche un contributo del Comune di Salerno. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Salerno, parte il cantiere per la piscina Vitale

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