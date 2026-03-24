Hojlund si racconta | A Napoli ho ritrovato la gioia ora sono tornato al centro del progetto

Da napolipiu.com 24 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Rasmus Hojlund ha dichiarato di aver ritrovato entusiasmo durante il suo periodo a Napoli, affermando di essere tornato a essere parte integrante del progetto della squadra. Il giocatore ha parlato della sua esperienza e del suo ruolo attuale, sottolineando il suo ritorno in una posizione di rilievo all’interno del club. Le sue parole sono state rese pubbliche senza commenti aggiuntivi o analisi.

"> Rasmus Hojlund si prende la scena anche fuori dal campo. L’attaccante del Napoli, intervenuto ai microfoni di TV2 in vista degli impegni della Danimarca, ha raccontato il suo momento personale e professionale, soffermandosi sulla rinascita vissuta in azzurro. «A Napoli ho ritrovato la gioia di giocare a calcio», ha dichiarato Hojlund. «Sembrava che tutto fosse finito, lo dicevano anche in Danimarca, ma non ho mai mollato e mi sono buttato a capofitto in una situazione non semplice». “NON HO MAI MOLLATO” L’attaccante ha mostrato grande consapevolezza nel valutare il proprio percorso: «Non puoi essere sempre al massimo, so bene che devo ancora lavorare e migliorare molto. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

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© Napolipiu.com - Hojlund si racconta: «A Napoli ho ritrovato la gioia, ora sono tornato al centro del progetto»

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