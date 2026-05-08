Pino ' morto in piedi' vicino alla scuola | lunedì l' abbattimento

Lunedì è prevista l’abbattimento di un pino situato nel giardino di una scuola in via Pertini a Pisa. L’intervento è stato deciso dal Comune dopo che i controlli tecnici hanno riscontrato la pericolosità dell’albero, soprannominato 'morto in piedi'. L’intervento è stato giudicato urgente per garantire la sicurezza degli studenti e delle persone che frequentano l’area. Nessuna persona è rimasta coinvolta finora.

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