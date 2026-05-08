Pino ' morto in piedi' vicino alla scuola | lunedì l' abbattimento
Lunedì è prevista l’abbattimento di un pino situato nel giardino di una scuola in via Pertini a Pisa. L’intervento è stato deciso dal Comune dopo che i controlli tecnici hanno riscontrato la pericolosità dell’albero, soprannominato 'morto in piedi'. L’intervento è stato giudicato urgente per garantire la sicurezza degli studenti e delle persone che frequentano l’area. Nessuna persona è rimasta coinvolta finora.
Intervento urgente per la pubblica incolumità nell'area scolastica di via Pertini. Il Comune di Pisa ha disposto l’abbattimento di un esemplare di pino domestico (Pinus pinea) situato nel giardino della scuola 'Pertini', dopo che i controlli tecnici ne hanno accertato la pericolosità.🔗 Leggi su Pisatoday.it
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