Balduina perde un altro pino | i cittadini si mobilitano ed evitano un ulteriore abbattimento

A piazza Ennio nella zona Balduina, un pino è stato abbattuto mentre un altro è stato salvato. La decisione di non procedere con l’abbattimento dell’albero è arrivata grazie alla mobilitazione di cittadini e attivisti che si sono opposti. La situazione ha portato a un intervento che ha evitato l’abbattimento di un ulteriore pino.

Un pino abbattuto, uno salvato. Questo è il bilancio a piazza Ennio (zona Balduina) dove è stato evitato l'abbattimento di un albero grazie alla mobilitazione di cittadini e attivisti. Un intervento che fa seguito già ad altri che stanno segnando il quartiere del quattordicesimo municipio.