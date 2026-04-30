Un commissario tira l’altro. Dopo il Vasco Benassi di Uno Sbirro in Appennino, di cui andrà in onda questa settimana l’ultima puntata, un suo collega arriverà nel giovedì sera di Rai 1: si tratta di Giovanni Buonvino, le cui brevi avventure prenderanno il via il 7 maggio. “Brevi” perchè la prima stagione di Buonvino – Misteri a Villa Borghese sarà composta da due sole prime serate (la prima in anteprima su RaiPlay già dal 5 maggio, la seconda in onda il 14). E ad interpretare questo nuovo antieroe dell’ammiraglia, impegnato a risolvere i misteri e scoprire i segreti del grande parco di Roma, è Giorgio Marchesi. La trama e il cast di Buonvino – Misteri a Villa Borghese.🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Buonvino, il nuovo commissario del giovedì di Rai 1 con i suoi Misteri a Villa Borghese

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