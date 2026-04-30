Buonvino il nuovo commissario del giovedì di Rai 1 con i suoi Misteri a Villa Borghese
Un commissario tira l’altro. Dopo il Vasco Benassi di Uno Sbirro in Appennino, di cui andrà in onda questa settimana l’ultima puntata, un suo collega arriverà nel giovedì sera di Rai 1: si tratta di Giovanni Buonvino, le cui brevi avventure prenderanno il via il 7 maggio. “Brevi” perchè la prima stagione di Buonvino – Misteri a Villa Borghese sarà composta da due sole prime serate (la prima in anteprima su RaiPlay già dal 5 maggio, la seconda in onda il 14). E ad interpretare questo nuovo antieroe dell’ammiraglia, impegnato a risolvere i misteri e scoprire i segreti del grande parco di Roma, è Giorgio Marchesi. La trama e il cast di Buonvino – Misteri a Villa Borghese.🔗 Leggi su Davidemaggio.it
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Giorgio Marchesi, il commissario Buonvino un uomo gentile che sa ascoltare /VIDEOFin da piccolo a Giovanni Buonvino è stato insegnato che la giustizia trionfa sempre e che il bene vince sul male. L'uomo, che ha fatto una bella carriera, arrivando al grado di vicequestore, durante ... ansa.it
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