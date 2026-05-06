Cicala a Roma | il modello One Health per difendere le aree interne

A Roma si parla di un approccio chiamato One Health, che collega la salute degli animali a quella delle persone e dell’ambiente. In particolare, i comuni della regione lucana sono diventati protagonisti di iniziative volte a garantire la sicurezza alimentare e a tutelare il settore del Made in Italy. L’obiettivo è utilizzare modelli integrati per prevenire rischi sanitari e rafforzare la tutela delle produzioni locali.

? Cosa scoprirai Come può la salute degli animali proteggere il Made in Italy?. Perché i comuni lucani sono diventati centrali per la sicurezza alimentare?. Cosa accade all'ambiente quando i borghi perdono il loro presidio umano?. Come possono i servizi veterinari diventare infrastrutture essenziali per la sanità?.? In Breve I comuni lucani coinvolti nella programmazione SNAI passano da 43 a 73 unità.. Partecipano al tavolo tecnico Giovanni Leonardi, Giuseppe Blasi, Marcello Gemmato e Patrizio La Pietra.. L'Associazione Regionale Allevatori della Basilicata fornisce assistenza veterinaria diretta nei contesti montani.. L'incontro al Ministero della Salute si è svolto nella data del 5 maggio.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Cicala a Roma: il modello One Health per difendere le aree interne Notizie correlate Da Capaccio Paestum un modello per far risorgere le aree interne della Campania“Innovazioni possibili per lo sviluppo delle aree interne”, l’evento promosso dalla Fondazione Super Sud presso il Next– Ex Tabacchificio di Paestum,... Agricoltori irpini in piazza a Roma: la voce delle aree interne nella mobilitazione COAPIUniagri e Comitato Agricoltori Avellinesi a sostegno dell’agricoltura e delle comunità locali, tra criticità e proposte per il futuro Tra i presenti...