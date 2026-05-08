Pieve Tesino | Comune condannato a 210 mila euro per errore in piazza

Il tribunale ha condannato il Comune di Pieve Tesino a pagare 210 mila euro a causa di un errore nella realizzazione di una piazza pubblica. La causa riguarda una pavimentazione in acciottolato, che si discosta dal progetto originale e ha portato all'invalidità di una donna che si è infortunata durante l'uso dello spazio pubblico. La sentenza si basa su un mancato rispetto delle specifiche tecniche previste nel progetto.

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? Punti chiave Come è stato possibile ignorare il progetto originale della pavimentazione?. Perché la posa dell'acciottolato ha causato l'invalidità della donna?. Chi deve rispondere dell'errore tecnico commesso durante il cantiere?. Quanto inciderà questo risarcimento sulle casse del Comune?.? In Breve Responsabilità del Comune fissata all'80 per cento per l'accaduto nel 2018.. Indennizzo totale stabilito in poco più di 208 mila euro.. Pavimentazione realizzata in modo non conforme al progetto esecutivo originario.. L'incidente ha causato invalidità parziale permanente a una donna sessantenne.. Il Tribunale ha condannato il Comune di Pieve Tesino a risarcire circa 210 mila euro a una donna rimasta invalida dopo una caduta avvenuta nel 2018 nella piazza cittadina.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Pieve Tesino: Comune condannato a 210 mila euro per errore in piazza Notizie correlate Pieve Tesino: demolito l’ex Miramonti per un parcheggio da 42 posti? Cosa scoprirai Come cambierà l'ingresso di Pieve Tesino dopo la demolizione? Perché è stato deciso di abbattere l'intero complesso storico? Chi... Pieve di Palazzolo: 110 mila euro raccolti per il restauro urgente? Cosa scoprirai Come possono i laboratori artistici aiutare a salvare la Pieve? Quali eventi permetteranno di raccogliere i restanti 560 mila euro?... Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: Scivola in piazza e resta invalida: il tribunale condanna il Comune a pagare un risarcimento da 210 mila euro; Scivola nella piazza (appena rifatta con ciottoli) e resta invalida: il Comune condannato a risarcire 208 mila euro; Sulla caduta del governo romeno. (Johnny Gretter) Nel 2017 era caduta mentre camminava in piazza Maggiore, nel centro di Pieve Tesino: oggi, quasi dieci anni dopo, il Comune è stato condannato in sede civile a risarcirla con 208mila euro. Questa è la vicenda che ha per protagonista una - facebook.com facebook