Pieve di Palazzolo | 110 mila euro raccolti per il restauro urgente

Una campagna di raccolta fondi ha portato finora a 110 mila euro destinati al restauro urgente della Pieve di Palazzolo. Sono stati organizzati diversi laboratori artistici per sensibilizzare la comunità e coinvolgere i cittadini nel progetto. Per completare il finanziamento necessario, sono previsti eventi pubblici e iniziative di beneficenza che mirano a raccogliere i restanti 560 mila euro.

? Cosa scoprirai Come possono i laboratori artistici aiutare a salvare la Pieve?. Quali eventi permetteranno di raccogliere i restanti 560 mila euro?. Chi guiderà i percorsi di trekking tra le antiche mura?. Perché la mostra d'arte è fondamentale per il futuro del monumento?.? In Breve Obiettivo finanziario totale di 670 mila euro per il primo lotto di lavori.. Mostra Ciò che resta lieve con 14 artisti presso la Pieve dal 16 maggio.. Laboratori artistici per bambini di 5 e 11 anni il 17 e 24 maggio.. Trekking guidati da Annalisa Zini il 17 e 30 maggio nel territorio locale.. La comunità di Palazzolo sull’Oglio ha già raccolto oltre 110 mila euro per tentare di salvare l’antica pieve, un edificio storico che oggi affronta un progressivo deterioramento strutturale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Pieve di Palazzolo: 110 mila euro raccolti per il restauro urgente Notizie correlate Super lavoro e 200mila euro raccolti per il restauro degli affreschi nell'Abbazia. Nella parete la scheggia di una bomba inesplosaUn gruppo di esperti è al lavoro dallo scorso novembre per restituire alla comunità un importante affresco del Cinquecento.