La definizione agevolata diventa realtà un risultato che dà respiro ai cittadini

Il nuovo regolamento sulla definizione agevolata delle entrate è stato approvato, portando a una possibilità concreta per i cittadini di regolarizzare la propria posizione fiscale. Questa misura, approvata di recente, rappresenta un passo avanti nel percorso di risanamento e modernizzazione delle finanze del comune. La decisione mira a offrire un'opportunità di regolarizzazione delle pendenze tributarie in modo più semplice e rapido.

"L’approvazione del nuovo regolamento per la definizione agevolata delle entrate segna un passaggio decisivo nella strategia di risanamento e modernizzazione della finanza comunale. Con questo provvedimento, l’amministrazione compie una scelta chiara: mettere ordine nei conti, recuperare risorse.🔗 Leggi su Reggiotoday.it Notizie correlate Sarno, approvata la definizione agevolata dei tributi locali: "Sostegno a cittadini e imprese"Il provvedimento è stato votato dall’intera maggioranza e anche dai consiglieri di opposizione Enrico Sirica, Ciro Palumbo, Antonio Esposito e... Entrate comunali, approvato il regolamento per la definizione agevolataSALICE SALENTINO - Il Comune di Salice Salentino introduce una misura a sostegno dei contribuenti: è stato approvato il regolamento per la... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Nuova sanatoria fiscale, in arrivo la rottamazione anche per IMU, TARI e multe stradali: niente sanzioni né interessi; Petrosino, via alla definizione agevolata dei tributi; Rottamazione quinquies : cartelle, correzioni e rinuncia prima della scadenza (30 aprile 2026); Agrigento, definizione Agevolata 2026: al via le istanze online per la rottamazione dei tributi comunali. Trebisacce approva la definizione agevolata dei tributi, Aino: «Misura concreta per cittadini e conti pubblici»La misura riguarda principalmente IMU, TARI e altri tributi patrimoniali: i contribuenti potranno regolarizzare eventuali posizioni debitorie versando esclusivamente l’imposta dovuta, senza sanzioni n ... ecodellojonio.it Rottamazione quinquies: ultime settimane per aderire alla definizione agevolata delle cartelleScade il 30 aprile il termine per aderire alla Rottamazione quinquies. Domande sul sito Agenzia Entrate. Pagamento entro il 31 luglio con rateizzazione cartelle fiscali online sul sito Agenzia Entrate ... news.fidelityhouse.eu Consiglio Comunale: approvate Rottamazione Quinquies e Definizione Agevolata Il Consiglio Comunale di Mazzarrà Sant’Andrea ha approvato all’unanimità due importanti strumenti di sostegno ai contribuenti: la Rottamazione Quinquies e il regolamento - facebook.com facebook