Il consiglio comunale di Sarno ha approvato il regolamento sulla definizione agevolata dei tributi locali non riscossi. La misura permette ai cittadini di sanare la posizione fiscale versando somme ridotte rispetto all'importo dovuto, con l’intento di facilitare il pagamento e recuperare le entrate comunali. La decisione riguarda tutte le tasse locali non ancora saldate dai contribuenti.

Il provvedimento è stato votato dall’intera maggioranza e anche dai consiglieri di opposizione Enrico Sirica, Ciro Palumbo, Antonio Esposito e Caterina Buonaiuto Il consiglio comunale di Sarno ha approvato il regolamento per la definizione agevolata dei tributi locai non riscossi, con l'obiettivo di consentire ai cittadini di regolarizzare la propria posizione fiscale a condizioni più favorevoli. Il provvedimento introduce una misura straordinaria rivolta ai contribuenti con pendenze relative a tributi comunali oggetto di ingiunzioni di pagamento o accertamenti esecutivi. “Un atto concreto, approvato con 20 voti favorevoli, che - dichiara il sindaco Francesco Squillante - dimostra come sia possibile costruire una convergenza ampia e responsabile su una misura importante per i cittadini. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

© Salernotoday.it - Sarno, approvata la definizione agevolata dei tributi locali: "Sostegno a cittadini e imprese"

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