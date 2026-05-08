Andrea Piervincenzi, intervenuto ai microfoni di TMW Radio, ha commentato la corsa alla qualificazione in Champions League in Serie A. Ha affermato che il Milan si trova in una posizione peggiore rispetto alle altre squadre coinvolte, ma ha aggiunto che una vittoria domenica potrebbe permettere al club di qualificarsi. Piervincenzi ha quindi analizzato la situazione attuale della squadra rossonera nel campionato.

La corsa alla Champions League, a sole 3 giornate dalla fine della Serie A, resta apertissima. Ogni partita, infatti, potrebbe ridisegnare quelle che saranno le posizioni finali in classifica, modificando così il futuro di ogni club. A commentare questa situazione ci ha pensato Andrea Piervincenzi ai microfoni di TMW Radio. Nella discussione, Piervincenzi ha voluto toccare diverse big di Serie a come, ad esempio Juventus e Milan. Spazio pero anche alla Roma di Gasperini. "Ogni domenica si ribaltano le gerarchie. Quello che è successo alla Juve non è normale, ha buttato via due punti contro una retrocessa. Una cosa non accettabile. Mi dimostri che non sai gestire certe cose, ma non parlo del tecnico.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Piervincenzi: “Champions? Il Milan è quella messo peggio, ma se vince domenica è dentro”

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