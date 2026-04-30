Durante la trasmissione radiofonica 'Maracanà', l'ex centrocampista ha commentato la partita tra Sassuolo e Milan in programma domenica prossima. Ha sottolineato che il Milan si trova in una posizione delicata e potrebbe rischiare di perdere punti importanti, ma ha anche aggiunto che una vittoria potrebbe assicurare la qualificazione alla Champions League.

Nel pomeriggio di 'TMW Radio' l'ex calciatore Massimo Orlando è intervenuto durante 'Maracanà' per commentare i principali temi del giorno. Tra questi, ovviamente, anche la Serie A con la 35^ giornata in arrivo. Turno importante per il discorso Champions League del Milan visto che i rossoneri saranno ospiti domenica alle 15 del Sassuolo di Fabio Grosso, avversario non semplice per i rossoneri secondo l'ex centrocampista: "Sì, il Milan rischia. Sono liberi di testa, già salvi. Grosso a Firenze? Se sbagli la prima partita partita.e poi bisogna vedere cosa gli propone Paratici. A Sassuolo Carnevali gliel'ha costruita bene la squadra.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Orlando analizza: “Il Milan rischia col Sassuolo, ma se vince è fatta per la Champions”

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