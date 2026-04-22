Salute mentale in Piemonte | il rischio DEMA blocca le cure

In Piemonte, la gestione dei servizi di salute mentale e dipendenze attraversa una fase critica dopo l’introduzione della ricetta dematerializzata (DEMA) lo scorso 1° marzo. Questa novità ha generato tensioni organizzative nei servizi territoriali che offrono accesso diretto, creando difficoltà nelle procedure di cura e nel rispetto delle tempistiche previste. La situazione ha attirato l’attenzione di operatori e utenti coinvolti nel settore sanitario regionale.

La gestione della salute mentale e delle dipendenze in Piemonte affronta una fase di forte tensione organizzativa a seguito dell’implementazione, avvenuta lo scorso 1° marzo, della ricetta dematerializzata (DEMA) nei servizi territoriali ad accesso diretto. Durante il question time tenutosi martedì 21 aprile 2026 in Consiglio regionale, la consigliera Canalis ha sollevato dubbi critici sulla compatibilità di questa misura con i percorsi assistenziali specialistici, evidenziando come la nuova procedura possa compromettere la continuità delle cure e la riservatezza dei pazienti. Il conflitto tra logica amministrativa e percorsi clinici integrati.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Salute mentale in Piemonte: il rischio DEMA blocca le cure Notizie correlate Blackout a Cuba: l’embargo blocca le cure e mette a rischio viteNel cuore dell’Istituto di Neurologia e Neurochirurgia de L’Avana, il dottor Orestes López Piloto affronta una realtà quotidiana dove la mancanza di... IA e salute mentale: il rischio di delegare diagnosi a ChatGPTIl ministro per il digitale Karsten Wildberger ha lanciato un monito sulla gestione dei sistemi di intelligenza artificiale come ChatGPT,... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Sempre più invisibili: in Piemonte cresce l’emergenza senza dimora e fragilità sociali; Senza fissa dimora, povertà e migranti; Ricetta dematerializzata, allarme nei servizi territoriali: Rischio caos in salute mentale e dipendenze; Giardino è vita sociale: quando il verde diventa inclusione. Salute mentale, oltre 845mila utenti assistiti nel 2024 ma i dati restano disomogeneiRapporto salute mentale 2024: 845mila utenti assistiti, 636mila accessi in Pronto soccorso e infermieri prima figura nei DSM. Restano forti divari regionali. nurse24.it Salute mentale: italiani sempre peggio, aumenta l’uso di psicofarmaci e i servizi restano indietroI dati del Rapporto Salute Mentale del ministero della Salute. Il disagio peggiora e in mancanza di servizi sul territorio, ci si rivolge ai pronto soccorso ... repubblica.it COSE CHE NON CONTANO I| bisogno di piacere a tutti Ilgiudizio degli altri La tua salute mentale La facebook «La salute mentale è una questione politica, educativa ed economica. I dati mostrano che i disturbi tra i giovani aumentano. Occorre investire, rafforzare i servizi, puntare sulla prevenzione e sull’uso consapevole dei social». VP @pinapic al #TICFestival x.com