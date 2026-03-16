I GLAY, band giapponese di J-rock attiva da oltre 30 anni, tornano con il nuovo album intitolato “Dead Or Alive”. La loro carriera ha attraversato tre decenni di successi e cambiamenti nel panorama musicale del Giappone. Dopo un lungo periodo di silenzio, la band ripropone ora il proprio stile con questa uscita. La loro presenza nel mondo della musica contemporanea continua a essere significativa.

Nel racconto della musica giapponese contemporanea esistono alcune traiettorie che coincidono quasi perfettamente con la trasformazione di un’intera industria culturale. I GLAY sono una di queste. Quando emergono nei primi anni Novanta, il Giappone sta vivendo uno dei momenti più intensi della propria cultura pop. È l’epoca del boom discografico, quando il CD diventa il formato dominante e il mercato musicale giapponese raggiunge dimensioni gigantesche. È anche il momento in cui il rock nipponico trova finalmente un’identità riconoscibile, distinta sia dall’eredità occidentale sia dalla tradizione pop domestica. È in questo contesto che si affermano i GLAY, band nata a Hakodate, nell’isola di Hokkaido, destinata a diventare uno dei pilastri della scena rock giapponese. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - GLAY, la leggenda del J-rock non è finita: dopo 30 anni i giganti del rock giapponese tornano con “Dead Or Alive”

Articoli correlati

Addio a Bob Weir dei Grateful Dead, pioniere del rock psichedelicoLa notte scorsa si è spento Bob Weir, figura leggendaria del rock mondiale e anima dei Grateful Dead.

Leggi anche: Napoli capitale mondiale del Rock: i 30 anni di Frontiers