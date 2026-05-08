Picnic musicali a Tolfa

A Tolfa si svolgono i Picnic Musicali Tolfa Jazz, un evento che combina musica dal vivo, escursioni e attività per famiglie. La giornata si svolge nei Monti della Tolfa, tra boschi e radure, e prevede concerti, passeggiate guidate e un pranzo con prodotti locali. L’iniziativa si svolge all’aperto, coinvolgendo partecipanti di tutte le età in un’atmosfera di relax e scoperta.

Picnic Musicali Tolfa Jazz: natura, musica e avventura in un’unica giornata indimenticabile. Una festa all’aria aperta nei Monti della Tolfa che unisce escursioni guidate, attività per bambini, concerti live e pranzo con prodotti tipici locali, immersi in un paesaggio di boschi, radure e storia.🔗 Leggi su Romatoday.it

Domenica 24 maggio partecipa al nostro Picnic Musicale!

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