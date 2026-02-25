Buone pratiche di sostenibilità sul territorio comunale al via il bando Piacenza 2030

È online, sul sito del comune di Piacenza, il bando "Piacenza 2030 - Call per buone pratiche sostenibili", che mira a mappare e valorizzare i progetti locali che contribuiscono attivamente al raggiungimento dei 17 obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030. L'iniziativa, patrocinata dalla Rete dei Comuni Sostenibili si rivolge ad aziende pubbliche e private, enti del terzo settore iscritti all'apposito registro, istituti scolastici, atenei universitari, fondazioni, associazioni culturali e sportive che abbiano realizzato sul territorio comunale, nel corso del 2025, attività con un impatto positivo in ambiti collegati ad almeno uno dei target prefissati dall'Onu. La coerenza con i traguardi posti dall'Agenda 2030 sarà uno dei criteri premianti nella valutazione delle proposte, unitamente all'equilibrio tra le dimensioni della sostenibilità ambientale, sociale ed economica. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

