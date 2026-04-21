Conoscenze femminili e pratiche di cura degli Etruschi se ne parla alla Passerini-Landi

Giovedì 23 aprile alle 17,30 si terrà una conferenza al Salone Monumentale della Biblioteca Passerini-Landi dedicata alle conoscenze femminili e alle pratiche di cura tra gli Etruschi. L'incontro si concentrerà sull'approfondimento di aspetti storici e culturali relativi alle pratiche di salute e alle competenze femminili in questa antica civiltà. L'evento è aperto al pubblico e si inserisce in un percorso di studio dedicato alle tradizioni etrusche.

Giovedì 23 aprile alle 17,30, al Salone Monumentale della Biblioteca Passerini-Landi, è in programma la conferenza "Oltre la medicina patriarcale: conoscenze femminili e pratiche di cura presso gli Etruschi". L'evento, a cura di Soroptimist Piacenza, vedrà protagonista l'etruscologa e storica.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Notizie correlate Leggi anche: Gruppo di lettura alla Passerini Landi: incontro su "Maniac" Alla Passerini-Landi in mostra le opere di Graziana RiscazziDal 16 al 28 marzo allo Spazio mostre al piano terra della Biblioteca Passerini-Landi sarà esposta una selezione di opere realizzate con materiali di...