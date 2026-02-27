A Messina, la zona del Cep e Bordonaro si anima di nuova luce con l'installazione di impianti di illuminazione moderni. L'intervento fa parte del progetto comunale volto a migliorare la vivibilità e la sicurezza nelle aree periferiche. La scelta di rinnovare i punti luce mira a rendere più accessibili e più sicure le strade meno illuminate della città.

Nuova luce in periferia. L'amministrazione comunale sta portando avanti il programma “Riaccendiamo Messina” che prevede l'installazione di nuovi impianti di illuminazione in strade e quartieri rimasti per anni tra le tenebre. Diversi i rioni interessati. Da Santa Lucia sopra Contesse a Bordonaro, passando per Cep, Contesse, Fondo Pugliatti e Camaro. Un risultato ottenuto anche grazie al dialogo con i rispettivi consigli di circoscrizione. Soddisfatto l'assessore Francesco Caminiti. "Non stiamo solo trasformando l'illuminazione esistente: stiamo portando la luce in zone che sono rimaste al buio da sempre. Come assessore alle Politiche Energetiche, la priorità è restituire sicurezza e dignità a ogni zona, dal centro ai villaggi, eliminando zone d'ombra decennali. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Una nuova luce per Messina, avviato il piano di riqualificazione dell'illuminazione pubblicaUna nuova luce per Messina, grazie a un piano di riqualificazione dell'illuminazione pubblica.

"Niente fogne né illuminazione, strade pericolose e rifiuti abbandonati in periferia"OSTUNI - In una lettera inviata all'amministrazione comunale di Ostuni, il comitato "Gli amici di contrada Bagnardi" ha denunciato lo stato di grave...

Discussioni sull' argomento Messina riaccende la sua periferia, nuova illuminazione dal Cep a Bordonaro; Messina, la flotta ATM cresce ma le periferie restano a piedi: il caso della Terza Municipalità; Più faglie che certezze, lo studio di Ingv riaccende il dibattito su ponte e rischio sismico: le rassicurazioni della Stretto; Caso Cuzzocrea, il Riesame blocca attività accademica ma Biomorf discute sulla sua afferenza.

Controlli antidroga a Messina portano all’arresto di un 22enne trovato in possesso di diverse sostanze stupefacenti e denaro ritenuto provento di spaccio. L’operazione della Polizia riaccende l’attenzione sul contrasto al traffico di droga in città. Il giovane è s - facebook.com facebook