Lite sul raduno di Forza Nuova Fiore Fn | Si terrà nel piazzale La replica | Tutta l' area è vietata

Sarà presente o no il partito di estrema destra Forza Nuova il 25 Aprile (Festa della Liberazione), a Predappio, per il convegno "La fine dell'antifascismo"? L'evento avrebbe dovuto avere relatori appartenenti alla destra radicale europea, dal britannico Nick Griffin, già europarlamentare, e.🔗 Leggi su Forlitoday.it

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