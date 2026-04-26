Fratelli d' Italia prende le distanze dalla candidatura di Liberi a Parlasco | Non ci riguarda
Il direttivo provinciale di Fratelli d'Italia Lecco ha dichiarato di non avere rapporti con la candidatura di Luca Liberi come sindaco di Parlasco, ritenendola un'iniziativa personale e di natura locale. Il partito ha specificato che non parteciperà alla campagna elettorale in questa occasione. La posizione è stata comunicata attraverso un comunicato ufficiale.
Il direttivo provinciale di Fratelli d'Italia Lecco non si riconosce nell'iniziativa personale di candidatura di Luca Liberi alla carica di sindaco di Parlasco, riconducibile a dinamiche esclusivamente locali e civiche che non coinvolgono il partito, il quale non sarà impegnato in questa campagna.🔗 Leggi su Leccotoday.it
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