Sondaggi politici Fratelli d'Italia recupera | la Lega crolla Vannacci prende il 3,5%

Secondo gli ultimi sondaggi politici, Fratelli d’Italia si attesta al 28,7%, registrando un aumento rispetto alle precedenti rilevazioni. La Lega invece subisce un forte calo, scendendo al 7%. Futuro Nazionale si ferma al 3,5%. Tra i candidati, le preferenze per Vannacci raggiungono il 3,5%, un dato che potrebbe influenzare le strategie di partito in vista delle prossime elezioni nel 2027.

FdI recupera, al 28,7%. La Lega crolla al 7%. Futuro Nazionale è al 3,5%. I consensi di Vannacci potrebbero essere preziosi per Meloni in vista delle elezioni 2027. Ecco l'ultimo sondaggio di Termometro politico.🔗 Leggi su Fanpage.it

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