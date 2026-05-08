Piantedosi | Centrodestra assente ad Avellino? Io non benedico nessuno

Il ministro dell’Interno è tornato nella sua regione, l’Irpinia, per un impegno ufficiale, ma ha commentato la presenza del centrodestra ad Avellino, affermando di non aver benedetto nessuno. La visita si è svolta in un contesto di attesa politica locale, senza ulteriori dichiarazioni pubbliche sui temi specifici affrontati durante il suo intervento. Piantedosi ha lasciato intendere che l’assenza di figure di primo piano del centrodestra non rappresenta un problema personale.

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Tempo di lettura: 2 minuti Il Ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, torna nella sua Irpinia ma mette subito in chiaro i confini del suo ruolo: nessuna investitura ufficiale, nessuna “benedizione” per la corsa a Palazzo di Città e, soprattutto, un netto distacco dalle dinamiche interne alle coalizioni. Al centro dell’attenzione dei cronisti, il paradosso di un centrodestra che, pur avendo un esponente di peso al Viminale originario del territorio, si presenta al voto frammentato o privo dei simboli tradizionali a sostegno dei candidati principali. Sollecitato sulla mancata compattezza dei partiti di governo (Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia) e sul sostegno più o meno esplicito alla candidata Laura Nargi o agli altri contendenti, Piantedosi ha risposto con fermezza: «Le dinamiche dei partiti non dipendono da me.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Piantedosi: “Centrodestra assente ad Avellino? Io non benedico nessuno Notizie correlate Piantedosi ad Avellino: «Il centrodestra deve puntare all'unità, basta ambiguità e trasversalismi»A margine della firma dei Patti per la sicurezza urbana, il Ministro dell'Interno interviene sulle prossime elezioni comunali nel capoluogo irpino. Leggi anche: Avellino, centrodestra in crisi: Piantedosi prende le distanze e annuncia legge sulle “liste fantasma” Contenuti e approfondimenti I ministri Valditara e Piantedosi arrivano in città, ma quale centrodestra sosterranno?L’arrivo in città, nelle prossime 48 ore, dei ministri Giuseppe Valditara e Matteo Piantedosi rischia di trasformarsi in un passaggio tutt’altro che lineare per il centrodestra avellinese. Più che ... irpinianews.it Regionali, Durigon contro Piantedosi: Il centrodestra doveva sciogliere il comune di BariIl centrodestra forse ha una colpa: quella di non aver sciolto il comune di Bari: Claudio Durigon, vicesegretario nazionale della Lega, intervenendo a nel capoluogo regionale ad una manifestazione ... ilfoglio.it