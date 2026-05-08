Avellino centrodestra in crisi | Piantedosi prende le distanze e annuncia legge sulle liste fantasma

Nell’ambito politico di Avellino, il centrodestra attraversa una fase di turbolenza, con il ministro dell’Interno che prende le distanze da alcune questioni e annuncia la volontà di approvare una legge contro le cosiddette “liste fantasma”. Dopo un incontro dedicato ai Costituenti irpini nel carcere borbonico, il ministro si è confrontato con i giornalisti, tra domande che riguardano le tensioni interne alla coalizione e le nuove iniziative legislative previste.

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