Piantedosi ad Avellino | Il centrodestra deve puntare all' unità basta ambiguità e trasversalismi

Durante una cerimonia presso la Prefettura di Avellino, il Ministro dell’Interno ha affrontato il tema del centrodestra, sottolineando che il nuovo corso politico dovrebbe puntare all’unità e abbandonare ambiguità e trasversalismi. La discussione si è concentrata anche sul quadro politico locale, con il ministro che ha evidenziato l’esigenza di chiarezza e coesione all’interno dello schieramento.

A margine della firma dei Patti per la sicurezza urbana, il Ministro dell'Interno interviene sulle prossime elezioni comunali nel capoluogo irpino. Con le liste attese tra circa trenta giorni, la coalizione appare divisa. Il monito di Piantedosi: «Serve una proposta chiara e riconoscibile» AVELLINO, 27 marzo 2026 — A margine della cerimonia di firma dei Patti per la sicurezza urbana, svoltasi oggi presso la Prefettura di Avellino, il Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi è intervenuto anche sul quadro politico locale, rispondendo a domande sulla situazione del centrodestra in vista delle prossime elezioni comunali nel capoluogo irpino. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it © Avellinotoday.it - Piantedosi ad Avellino: «Il centrodestra deve puntare all'unità, basta ambiguità e trasversalismi» Articoli correlati Leggi anche: Piantedosi: simboli non necessari, prioritaria unità del centrodestra La sinistra si spacca dopo le violenze a Torino. “Basta ambiguità”, l'ultimatum ad AvsAria pesante a sinistra dopo le violenze andate in scena a Torino negli scorsi giorno. Contenuti utili per approfondire Piantedosi ad Avellino Il centrodestra... Temi più discussi: Patti per la sicurezza urbana, domani Piantedosi in Prefettura ad Avellino; Il Ministro Piantedosi ad Avellino all’Assemblea degli esterni della Dc di Rotondi; Patto per la sicurezza dell’Irpinia tra 28 Sindaci e Stato. La firma nella Prefettura di Avellino; Rotondi (FdI): ad Avellino il 27 e 28 marzo per parlare di cattolicesimo politico, presente Piantedosi e diversi deputati. Piantedosi ad Avellino: firma dei Patti per la sicurezza urbana con 26 ComuniIl Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi sarà ad Avellino il prossimo 27 marzo, alle ore 16, per partecipare alla sottoscrizione dei Patti per la sicurezza urbana. L’incontro si terrà presso la Pr ... irpiniaoggi.it Simboli o non simboli, Piantedosi: Tema che lascio ai partiti. Importante unità del CentrodestraIl centrodestra deve presentarsi unito anche in Irpinia, seguendo la linea che lo caratterizza a livello nazionale. È questo il messaggio lanciato dal ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, che ques ... irpinianews.it Varese si prepara ad accogliere il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi per una giornata di impegni istituzionali dedicati alla sicurezza - facebook.com facebook Piantedosi rispolvera la pista anarchica Il ministro al question time: «Rischio escalation» Il 2 maggio si decide se rinnovare il 41 bis per Alfredo Cospito @oiramdivito x.com