Recupero liste d’attesa | Superato target sui richiami 65mila prestazioni anticipate

A due mesi dall'inizio del piano regionale per ridurre le liste d’attesa, le aziende sanitarie pugliesi comunicano di aver anticipato circa 65 mila prestazioni sanitarie. Questo risultato indica un incremento rispetto alle attività pianificate, secondo quanto riferito dalle stesse strutture. La misura si propone di migliorare l’efficienza delle prestazioni e ridurre i tempi di attesa per i cittadini.

LECCE – Sarebbero 65mila le prestazioni sanitarie anticipate a due mesi dall’avvio del piano regionale di recupero delle liste d’attesa, stando ai dati forniti dalle aziende sanitarie pugliesi.Sarebbero 127.672 le persone complessivamente contattate, 115.798 per visite ed esami e 11.874 per. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

Liste d’attesa: superato il 100 per cento del target sui richiami con tre mesi di anticipoA due mesi dall’avvio dei piani sperimentali di recupero delle liste d’attesa sono 127.

Liste d'attesa in Puglia, "65mila prestazioni anticipate". Il piano della Regione verso la 'fase 2'Sono state circa 65mila le prestazioni sanitarie anticipate a due mesi dall'avvio del piano di recupero delle liste d'attesa voluto dalla Regione...

Temi più discussi: Liste d'attesa in Puglia, i numeri del piano: quasi 60mila prestazioni anticipate in due mesi; Liste d’attesa, oltre 118mila persone contattate e 59mila prestazioni anticipate; Liste d’attesa, recupero al 95%: anticipi e controlli in tutta la regione; Sanità, liste d'attesa in Puglia 'anticipate 59.640 prestazioni'.

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Daniele Valle punta il dito: «Nelle specialità con i maggiori arretrati non c’è stato un recupero significativo nelle liste d’attesa» - facebook.com facebook

Oltre 59mila prestazioni anticipate tra visite, esami diagnostici e ricoveri ospedalieri. In Puglia arrivano i primi risultati per il piano di recupero delle liste d'attesa x.com