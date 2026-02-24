Solopaca insediato il Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi

Beatrice Creta è stata eletta sindaco junior perché ha ottenuto il maggior numero di voti tra i giovani candidati. La sua nomina avviene in un momento di grande partecipazione della comunità scolastica e istituzionale, che ha assistito alla cerimonia nella sala del Municipio. La scelta di coinvolgere i ragazzi mira a promuovere il loro ruolo nelle decisioni locali. Alla cerimonia hanno partecipato rappresentanti delle scuole, delle istituzioni e del Parco Taburno-Camposauro.

Si è svolta il 23 febbraio, nella Sala Consiliare del Municipio di Solopaca, la cerimonia di insediamento del Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi della Scuola Secondaria di primo grado. A guidare l'organismo sarà Beatrice Creta, eletta sindaco junior e in carica per il biennio 2025-2027. All'iniziativa hanno preso parte il prefetto di Benevento, Raffaela Moscarella, la dirigente scolastica, prof.ssa Rosa Pellegrino, Elisabetta Di Maio, referente regionale del progetto nazionale Coloriamo il nostro futuro, il presidente del Parco Taburno Camposauro, Costantino Caturano, il sindaco, Pompilio Forgione.