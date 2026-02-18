Il governo ha introdotto nuove regole sui bonus edilizi per il 2026, a causa delle pressioni sul bilancio statale. Le modifiche prevedono sconti maggiori per chi ristruttura la prima casa, ma anche limiti più severi per le detrazioni in base al reddito. In particolare, sono stati ridotti gli incentivi per le seconde case e sono state applicate nuove soglie di reddito per ottenere gli sconti. La scelta mira a contenere le spese pubbliche senza penalizzare troppo i contribuenti. Le nuove norme entreranno in vigore il prossimo anno.

Il panorama dei bonus edilizi per il 2026 si presenta come un delicato equilibrio tra la necessità di sostenere il settore delle costruzioni e il rigore necessario per la tenuta dei conti pubblici. La Legge di Bilancio 2026 ha delineato un quadro di "decalage selettivo", che premia chi investe nell'abitazione principale ma introduce restrizioni significative per le seconde case e i contribuenti con redditi più elevati. Per il 2026, il pilastro fondamentale rimane il Bonus Ristrutturazioni. Superando le incertezze dei mesi scorsi, l’aliquota del 50% è stata salvaguardata, ma con un perimetro d'azione ristretto: è applicabile esclusivamente agli interventi sull’abitazione principale (prima casa). 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Bonus edilizi 2026: le nuove regole tra sconti sulla prima abitazione e tagli ai redditi

