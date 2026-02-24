Nuovo piano della sosta pronto a entrare in vigore | le novità su permessi Ztl e parcheggi rosa

La giunta comunale ha approvato una modifica al piano della sosta che modifica i permessi Ztl e i parcheggi rosa, dopo un intenso confronto pubblico. La decisione mira a regolamentare meglio le aree pedonali e le zone a traffico limitato, rispondendo alle richieste dei residenti e delle associazioni locali. La nuova normativa prevede cambiamenti nelle autorizzazioni e nelle modalità di accesso alle zone interessate. La sua applicazione prenderà il via nelle prossime settimane.

Al termine degli incontri pubblici arrivano le variazioni al piano della Giunta. Il sindaco: "Abbiamo apportato integrazioni e modifiche ad un piano che ci impegniamo a monitorare anche in futuro" Tra le principali modifiche emergono l'introduzione del contrassegno di tipo D – delivery per consegne a domicilio in Ztl e Ap senza limiti temporali a favore di veicoli aziendali, intestati o formalmente in uso alla ditta richiedente, che trasportano merci deperibili (alimentari freschi, pronti per il consumo, e prodotti florovivaistici) destinati a clienti ubicati dentro la Ztl (al costo di 50 euro all'anno).