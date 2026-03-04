Sempre più cittadini del Lazio si curano fuori regione oltre 600 milioni di spese all'anno | prima in Italia

Nel 2023, il Lazio ha registrato la cifra più alta in Italia per le spese sanitarie fuori regione, superando i 600 milioni di euro. Sempre più cittadini della regione scelgono di ricevere cure presso strutture sanitarie di altre aree del paese, evidenziando un trend in crescita rispetto agli anni precedenti. I dati mostrano che questa spesa rappresenta una parte significativa del totale delle uscite sanitarie regionali.

Nel 2023 il Lazio è la regione che ha speso di più per le cure dei propri residenti altrove: oltre 600 milioni di euro. Droghei (Pd): "Rocca interrompa questo circolo vizioso". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Salute dei cittadini, Falcomatà: "Sempre più calabresi si curano fuori regione, basta propaganda""Negli ultimi due anni la fuga dei pazienti calabresi verso le regioni del Nord è aumentata di circa il 13%, con una spesa che ha superato i 326...

Cessione Lazio: offerta faraonica dal Qatar da oltre 600 milioni di euro! La risposta di Lotito non si è fatta attendereJuventus, un senatore al passo d’addio: potrebbe lasciare i bianconeri in estate! Svelata la sua prossima destinazione Leao a CBS svela il clamoroso...

Una raccolta di contenuti su Sempre più cittadini del Lazio si....

Temi più discussi: I segreti di Lazio e Toscana per i record dello screening per il tumore del colon-retto in farmacia; Operative tre nuove Case della Comunità sul territorio della ASL Roma 1; Prenotazioni fantasma fanno saltare la priorità delle visite: l'ultimo allarme sulle liste di attesa; Crisi Stellantis, a Cassino una protesta per rilanciare lo stabilimento.

Cure fuori regione, Gimbe: Sempre meno una scelta e sempre più necessitàRoma - Il flusso di cittadini che va a curarsi fuori dalla propria Regione di residenza non è mai stato tanto abbondante. Nel 2023, la mobilità sanitaria interregionale ha raggiunto la cifra record di ... lametino.it

Cgil, 'il lavoro nel Lazio è sempre più precario e discontinuo'Dall'aggiornamento del rapporto annuale sulle comunicazioni obbligatorie non emergono segnali incoraggianti per il Lazio e per Roma. I dati relativi al triennio 2022-2024 confermano infatti un ... ansa.it

A Roma e nel Lazio sono pochissimi i cittadini che sanno dell’esistenza del fascicolo sanitario elettronico. Tanto che l’adesione si attesa all’8-10%, a fronte di Regioni come l’Emilia Romagna, in cui questa percentuale sale al 70%. facebook