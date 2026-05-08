Ogni giorno lavorativo in Italia vengono eseguiti in media 106 sfratti con l’uso della forza pubblica. Recentemente, il governo ha annunciato un’intenzione di intervenire contro chi sfrutta il sistema di affitto, definendo questa azione come una battaglia contro i cosiddetti “furbetti”. La questione riguarda principalmente le procedure di sfratto e le pratiche di affitto considerate abusive o irregolari.

In Italia vengono eseguiti, in media, 106 sfratti ogni giorno lavorativo, utilizzando la forza pubblica. Ma le richieste dei proprietari sono quasi quattro volte più alte. Nel 2024 i tribunali hanno emesso 40.158 sentenze di sfratto, in aumento del 2% rispetto al 2023 (quando erano state 39.373). Le richieste di esecuzione presentate dagli ufficiali giudiziari sono state 81.054, in crescita del 9,82% rispetto all'anno precedente. Quindi, a fronte di oltre 81mila richieste di esecuzione, per la lentezza delle procedure ne vengono portate a termine meno di una su quattro. A rendere pesante il problema degli sfratti sono i tempi, che vanno da un minimo di 10 mesi fino alla bellezza dei 3 anni.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Piano Casa, il governo dichiara guerra ai furbetti dell’affitto

Notizie correlate

La Fifa dichiara guerra ai furbetti del labiale: espulsione per chi copre il viso quando parlaIl caso Prestianni è stata l’ultima goccia, quella che ha fatto traboccare il vaso.

Leggi anche: Il Pakistan dichiara “guerra aperta” ai talebani in Afghanistan

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 173; Piano casa, dall’edilizia popolare ai fondi immobiliari: come saranno realizzati 100mila alloggi; PIANO CASA: CONSAP AL FIANCO DEL GOVERNO MELONI; Piano casa, a chi andranno gli alloggi a prezzi calmierati? I requisiti richiesti.

Piano Casa, ecco tutte le novità contenute nel piano da 10 miliardi lanciato dal governo MeloniIl governo Meloni punta su edilizia popolare, housing sociale e investimenti privati per creare 100 mila alloggi a prezzi calmierati in 10 anni ... milanofinanza.it

Il Piano casa e i 60.000 alloggi pubblici da recuperare. Parla Buttieri (Federcasa)Le nostre richieste sono state ascoltate dal governo, ma servirà aspettare il decreto attuativo interministeriale che definirà le risorse e traccerà la linea dice il presidente della Federazione. Al ... ilfoglio.it

La strategia del Piano casa è ambiziosa, ma mancano gli enti locali Di Marco Leonardi Il Piano è fortemente centralizzato e disegna un modello che mette ai margini comuni e regioni che sono quelli che conoscono veramente domanda, vincoli urbanistici facebook

PIANO CASA E DDL SFRATTI Sul nostro sito una selezione di articoli e servizi radiotelevisivi dedicata al Piano Casa e al DDL Sfratti. confedilizia.it/piano-casa-e-d… x.com