La Fifa ha annunciato una nuova regola che prevede l’espulsione di chi copre il viso durante le discussioni con gli avversari, in particolare quando si parla e si copre la bocca. L’ultima vicenda che ha portato a questa decisione riguarda il caso di un calciatore che si è coperto il viso in campo, suscitando l’attenzione delle autorità. La misura mira a contrastare i comportamenti che impediscono di leggere le labbra durante le partite.

Il caso Prestianni è stata l’ultima goccia, quella che ha fatto traboccare il vaso. La Fifa dichiara guerra ai furbetti del labiale, calciatori che si coprono il viso in un confronto con gli avversari nascondendo la propria bocca. Se lo fanno, ha deciso il numero uno del football mondiale, Gianni Infantino, è perché sono colpevoli di qualcosa e quindi vanno cacciati dal campo. Anche perché il sospetto è che spesso il trash talking riguardi un tema delicatissimo come quello del razzismo su cui la Fifa e non solo si gioca la faccia. A poche settimane dalla vicenda che ha agitato la sfida di Champions League tra Benfica e Real Madrid ( Gianluca Prestianni accusato a Vinicius e da altri giocatori madrileni di aver dato della “scimmia” al brasiliano del Real), Infantino ha annunciato la stretta che arriverà in tempi brevissimi. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - La Fifa dichiara guerra ai furbetti del labiale: espulsione per chi copre il viso quando parla

Espulsione per chi si copre la bocca in campo, stretta FIFA contro il razzismo: la nuova norma per i MondialiIl presidente della FIFA, Gianni Infantino, propone il rosso diretto per i calciatori che celano il labiale durante gli scontri verbali.

Leggi anche: FIFA, Guerra al Razzismo: rosso diretto per chi si copre la bocca