il pakistan dichiara guerra aperta ai talebani in afghanistan

Il governo del Pakistan ha dichiarato ufficialmente guerra ai talebani in Afghanistan. La decisione arriva dopo un’offensiva militare condotta dai miliziani al confine tra i due paesi. In una settimana, la tensione tra le due nazioni si è trasformata in un conflitto aperto. La dichiarazione è stata resa nota dopo l’attacco dei talebani nella regione di confine.

L’aviazione pakistana ha bombardato la capitale Kabul e la città di Kandahar. I miliziani rivendicano attacchi diretti contro Islamabad. Iran e Arabia Saudita provano a mediare È bastata una settimana per trasformare una tensione ormai cronica in qualcosa che nessuno voleva pronunciare ad alta voce ma oggi il governo del Pakistan ha infine dichiarato «guerra aperta» ai talebani al potere nel vicino Afghanistan, dopo l’offensiva militare lanciata dai miliziani al confine.Ieri, infatti, i talebani afghani avevano preso d’assalto decine di avamposti lungo la frontiera con il Pakistan in risposta ai bombardamenti effettuati nel fine settimana da Islamabad. 🔗 Leggi su Tpi.it

Crisi Afghanistan Pakistan, Islamabad: "La nostra pazienza è finita, è guerra aperta con i talebani". Bombardate Kabul e Kandahar

