Venite ho ucciso mia moglie ma lei sta benissimo La truffa ignorata che fa scattare la telefonata al 112 | denunciato

Un uomo ha chiamato il 112 affermando di aver ucciso la moglie, ma quando sono intervenuti sul posto hanno scoperto che lei stava bene. La telefonata, caratterizzata da un tono agitato, ha fatto scattare un intervento immediato delle forze dell’ordine. Le autorità hanno successivamente scoperto che si trattava di una truffa e hanno denunciato l’uomo per aver provocato un allarme ingiustificato.

«Venite, ho ucciso mia moglie» dice con voce concitata all’operatore del 112, che non perde tempo e fa partite l’allarme. Nel giro di pochi minuti dalla questura di Taranto partono quattro volanti, la squadra dei Falchi, un’ambulanza del 118 e i Vigili del Fuoco. L’uomo che aveva chiamato viene rintracciato che è ancora per strada. Gli agenti lo fermano senza che lui opponga resistenza. Intanto i colleghi mettono in sicurezza la zona. La moglie rintracciata viva. Ai poliziotti bastano alcuni controlli di pochi minuti per capire che in realtà quella telefonata era un clamoroso falso. La donna citata nella chiamata viene rintracciata in buone condizioni, sana e salva, senza alcun segno di aggressione.🔗 Leggi su Open.online

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