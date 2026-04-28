Un uomo ha chiamato il 113 dicendo di aver ucciso la moglie con un coltello e di essere in fuga verso Bari. La chiamata si è ricolta a un falso allarme, poiché successivamente è stato denunciato per aver fornito informazioni false alla polizia. Le forze dell’ordine sono intervenute sul luogo indicato, ma non hanno trovato alcuna vittima o prova di un crimine in atto. La vicenda è sotto indagine.

Ha contattato il numero unico di emergenza e ha confessato alla Polizia di aver ucciso la convivente a coltellate e di essere in fuga verso Bari. Nella sua abitazione nel centro abitato di Taranto, teatro del presunto femminicidio, sono subito piombati i poliziotti della squadra Mobile e della squadra Volante, che al loro arrivo hanno trovato in casa sia il presunto omicida che la compagna, fortunatamente in piena forma. A quel punto per l'uomo è scattata la denuncia a piede libero per procurato allarme. Il responsabile dello sconcertante episodio è un tarantino di 54 anni. Agli agenti ha riferito di aver subito un tentativo di truffa e che, per ottenere un intervento immediato della Polizia, ha deciso di inventarsi la storia dell'omicidio.🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Chiama il 113: "Ho ucciso mia moglie" ma è un falso allarme: denunciato

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