Piacenza ucciso il marito | lui confessa al telefono e scappa

A Piacenza, un uomo ha ucciso il marito e successivamente ha chiamato i soccorsi confessando l'omicidio. Dopo la telefonata, l'uomo si è allontanato dal luogo del delitto e si è nascosto. I vigili del fuoco sono riusciti ad entrare nell’appartamento attraverso una finestra, permettendo l’ingresso nelle stanze. Le forze dell’ordine stanno cercando di rintracciare l’uomo che si è dato alla fuga.

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? Domande chiave Dove si è nascosto l'uomo dopo la telefonata ai soccorsi?. Come sono riusciti i vigili del fuoco a entrare nell'appartamento?. Cosa è successo ai figli della coppia dopo l'aggressione?. Perché il marito ha confessato il delitto prima di fuggire?.? In Breve Vigili del Fuoco entrano al sesto piano tramite balcone per superare portone serrato.. Vittima di 56 anni con ferite da accoltellamento rinvenuta in appartamento periferico.. Indagini in corso sulla posizione dei figli della coppia coinvolti nel tragico evento.. Carabinieri ricercano il marito macedese dopo la chiamata alle 15:30 di venerdì 8 maggio.. Intorno alle 15:30 di questo venerdì 8 maggio 2026, un uomo di nazionalità macedone ha contattato i soccorsi per dichiarare di aver ucciso la moglie a Piacenza.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Piacenza, ucciso il marito: lui confessa al telefono e scappa Notizie correlate Leggi anche: Donna trovata morta in casa a Piacenza, il marito (in fuga) chiama i soccorsi: “Ho ucciso mia moglie” “Ho ucciso mia moglie”, chiama il 112 e poi scappa: in casa il cadavere della 56enne, caccia all’uomo a PiacenzaLa donna di 56 anni è stata uccisa a accoltellata in un appartamento al sesto piano di un palazzo alla periferia di Piacenza. Contenuti di approfondimento Femminicidio a Piacenza, donna trovata morta in casa: fermato il marito dopo la fugaDonna di 55 anni trovata senza vita nel suo appartamento: il marito avrebbe confessato il delitto al telefono prima di fuggire. Indagini in corso da parte dei carabinieri. notizie.it Piacenza, 56enne trovata morta in casa. Arrestato il marito dopo la fugaUna donna di 56 anni è stata trovata senza vita nel pomeriggio all’interno di un appartamento al sesto piano di un edificio nella periferia di Piacenza. Secondo le prime ... ilgazzettino.it