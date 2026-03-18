A Bergamo, in via Pescaria, una donna è stata uccisa dal marito con diverse coltellate all’interno della loro abitazione. La polizia è intervenuta sul posto per i rilievi e l’arresto dell’uomo. La vittima e l’aggressore erano conviventi e la scena si è svolta davanti ai residenti della zona. La ricostruzione dei fatti è in corso da parte delle autorità.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Il dramma in un’abitazione di via Pescaria. Una tragedia familiare si è consumata a Bergamo, dove una donna è stata accoltellata a morte dal marito all’interno della loro abitazione in via Pescaria. L’episodio, avvenuto nel pomeriggio di oggi, 18 marzo 2026, ha scosso profondamente la comunità locale. Il tentativo di suicidio dell’uomo. Dopo l’aggressione, l’uomo avrebbe cercato di togliersi la vita, ma il tentativo non è andato a buon fine. Le sue condizioni e la dinamica esatta dei fatti sono ora al centro delle indagini. Indagini in corso. Sul posto sono intervenuti gli inquirenti, che stanno lavorando per ricostruire con precisione quanto accaduto. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Femminicidio a Bergamo: donna uccisa dal marito a coltellate

Articoli correlati

Femminicidio a Bergamo: donna uccisa a coltellate dal marito nella loro abitazioneQuesta mattina si è verificato un femminicidio a Bergamo: una donna è stata uccisa dal marito a coltellate in una abitazione di via Pescaria.

Leggi anche: Femminicidio a Bergamo in via Pescaria, donna uccisa a coltellate in casa dal marito che poi tenta il suicidio

Femminicidio in via Pescaria, donna uccisa a coltellate dal marito

Contenuti e approfondimenti su Femminicidio a Bergamo donna uccisa dal...

Temi più discussi: Bergamo, donna di 42 anni uccisa a coltellate dal marito: l'uomo ha poi tentato il suicidio; Un pedone ha attraversato con il rosso. Il motivo dell’incidente tra due tram sulla Prenestina; Cristina Cattaneo: Studiare i morti mi ha insegnato ad amare la vita; Il Bologna va a Sassuolo in cerca di punti senza scordare la Roma.

Femminicidio a Bergamo, donna uccisa a coltellate dal marito durante una lite in casa. «Lui ha tentato il suicidio»Femminicidio alla periferia di Bergamo, in via Pescaria, dove un uomo ha ucciso la moglie a coltellate durante una lite in casa. L'omicidio, ... msn.com

Femminicidio a Bergamo: donna uccisa a coltellate dal marito nella loro abitazioneQuesta mattina si è verificato un femminicidio a Bergamo: una donna è stata uccisa dal marito a coltellate in una abitazione di via Pescaria ... fanpage.it

#Femminicidio di #AurianeLaisne, la procura chiede l’ergastolo per #SohaibTeima, l'ex fidanzato di #Fermo - facebook.com facebook

Femminicidio Ilaria Sula, la confessione in aula di Mark Samson x.com