Sanremo 2026 Mogol riceve il premio alla carriera | l’omaggio al paroliere

Stasera al Festival di Sanremo 2026 si presenta un ospite speciale per ricevere un riconoscimento importante. La cerimonia si svolge nel contesto della manifestazione musicale più seguita d’Italia. L’evento è atteso con interesse da pubblico e addetti ai lavori, che desiderano rendere omaggio a una figura che ha contribuito in modo significativo alla musica italiana. La premiazione si svolge nell’ambito delle celebrazioni del festival.

(Adnkronos) – Mogol sarà ospite stasera, giovedì 26 febbraio, al Festival di Sanremo 2026 per ritirare il premio alla carriera. Da giovanissimo giamburrasca di periferia a icona immortale della musica italiana: la storia di Giulio Rapetti, universalmente noto come Mogol, attraversa oltre sei decenni di successi, incontri decisivi e autore di canzoni entrate nella memoria collettiva. Nato a Milano il 17 agosto 1936, figlio di Mariano Rapetti, dirigente della casa editrice musicale Ricordi, Mogol cresce in un contesto familiare legato alla musica, ma inizialmente sembra lontano dal destino che lo attende. Da bambino viene giudicato "stonato come una campana" e non mostra interesse per il pianoforte, ma la vita ha piani diversi per lui. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com Sanremo 2026: Premio alla Carriera per Mogol, Caterina Caselli e Fausto LealiRai Sport, la direzione di Lollobrigida inizia con delle scuse per un grave fuorionda: “Evitiamo l’equipaggio israeliano” Mediaset: “Falsità... Sanremo, a Mogol il premio alla carriera: “Il mio premio non c’entra nulla con la politica”Giovedì sera all'Ariston Mogol riceverà un importante premio che gli verrà consegnato dalla città di Sanremo: quello alla carriera Giovedì è atteso... Temi più discussi: Sanremo, diretta terza serata: premio alla carriera a Mogol. Sul palco Irina Shayk: Sono qui per te Carlo. Nicolò Filippucci è il...; Sanremo 2026, Fausto Leali riceve il ‘premio alla carriera’: 60 anni di musica; Sanremo a Mogol il premio alla carriera | Il mio premio non c’entra nulla con la politica; Fausto Leali riceve il premio alla carriera a Sanremo 2026 | Non ci si abitua mai a questo palco. Sanremo 2026, Mogol riceve il premio alla carriera: l'omaggio al paroliereMogol sarà ospite stasera, giovedì 26 febbraio, al Festival di Sanremo 2026 per ritirare il premio alla carriera. Da giovanissimo giamburrasca di periferia a icona immortale della musica italiana: la ... adnkronos.com Sanremo, Mogol riceve il premio della critica. «Poi riparto subito, devo ricevere un'un’onorificenza dai vigili: divento pompiere»Giovedì sera, 26 febbraio 2026, sul palco dell’Ariston, Giulio Rapetti Mogol riceve il prestigioso premio alla carriera. «È un riconoscimento così importante ... leggo.it Mogol ritira il premio alla carriera a Sanremo: tutto sul paroliere dei record facebook Premio alla carriera per #Mogol, standing ovation a #Sanremo2026 x.com