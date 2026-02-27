Jim Carrey riceve il Premio César alla carriera | l’eredità di un attore strabiliante

Jim Carrey ha ricevuto ieri sera all’Olympia di Parigi il Premio César alla carriera durante la 51ª cerimonia del prestigioso riconoscimento cinematografico francese. L’attore è stato celebrato per la sua lunga carriera nel cinema, in un evento che ha visto la partecipazione di numerosi ospiti e professionisti del settore. Durante la serata, Carrey ha rivolto un messaggio ai presenti dicendo: “Vi amo tutti dal fondo del cuore”.

"Vi amo tutti dal fondo del cuore": Jim Carrey è stato premiato ieri sera all'Olympia di Parigi con il César alla Carriera, in occasione della 51a cerimonia del grande premio cinematografico francese, equivalente degli Oscar. Cosa significa pe rla carriera di uno dei più grandi attori del cinema moderno? E soprattutto quanto è stato bello rivedere un volto tanto familiare ai cinefili di tutto il mondo, dopo anni fuori dai riflettori di ogni tipo? La star di The Truman Show, Jim Carrey, ha fatto una rara apparizione pubblica alla 51a edizione dei Premi César a Parigi giovedì sera per ricevere il Premio César onorario.