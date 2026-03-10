Ho ucciso mia moglie | chiama il 112 e confessa ma lei è ancora viva Arrestato per tentato femminicidio a Ispica

Un uomo chiama il 112 confessando di aver ucciso la convivente nella loro casa di Ispica, ma all’arrivo delle forze dell’ordine trovano la donna ancora viva e in gravi condizioni. La squadra mobile di Ragusa e gli agenti del commissariato di Modica intervengono subito e arrestano l’uomo con l’accusa di tentato femminicidio. La donna viene soccorsa e trasportata in ospedale.

Telefona al 112 confessando di avere ucciso la convivente, nella loro casa di Ispica, ma quando la squadra mobile della Questura di Ragusa e agenti del commissariato di Modica arrivano sul posto trovano l a donna priva di sensi, in grave condizioni, ma ancora viva. La vittima dell’aggressione è stata trasportata d’urgenza all’ospedale a Modica dove i medici l’hanno giudicata guaribile in 45 giorni. L'uomo è stato arrestato dalla polizia per tentato femminicidio e condotto in carcere. 🔗 Leggi su Feedpress.me

