A Piacenza, una donna è stata trovata morta nella sua abitazione. Le forze dell'ordine stanno attualmente cercando il marito, che avrebbe ammesso di averla uccisa. La scena del delitto è stata ispezionata e le indagini sono in corso per chiarire quanto accaduto. La polizia sta raccogliendo testimonianze e verificando le circostanze del fatto.

Una donna è stata uccisa nella sua abitazione a Piacenza. I carabinieri stanno cercando il marito che, a quanto si apprende, avrebbe riferito di averla assassinata. La vittima aveva 56 anni ed è stata accoltellata. Il marito è un uomo di nazionalità macedone. Oltre ai carabinieri, sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco e personale del 118. La donna sarebbe stata ritrovata morta nel suo appartamento. Del marito, per il momento, si sarebbero perse le tracce. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong .🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Piacenza, donna uccisa in casa: si cerca il marito

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