Piacenza donna uccisa a coltellate in casa | ricercato il marito che ha dato l’allarme

Una donna di 56 anni è stata trovata morta in un appartamento al sesto piano di un edificio nella periferia di Piacenza. La vittima avrebbe subito ferite da arma da taglio e, secondo le prime ricostruzioni, il marito è stato l’ultimo a vederla viva prima di dare l’allarme. Le forze dell’ordine stanno indagando sulla vicenda e cercano l’uomo, che al momento è ricercato.

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Una donna di 56 anni è stata trovata morta, a quanto pare accoltellata, in un appartamento al sesto piano di un palazzo nella periferia di Piacenza. A chiamare i soccorsi intorno alle 15:30 è stato il marito, un sessantenne di nazionalità macedone, attualmente ricercato e irreperibile: a quanto si apprende, ha detto di aver assassinato la moglie. A trovare il cadavere sono stati i carabinieri e i vigili del fuoco, entrati nell’appartamento passando dal balcone, in quanto la porta era bloccata. L’uomo non era presente in casa. A quanto ricostruito, la coppia aveva figli. Abbonati a Il Fatto Quotidiano. Facciamo un giornale con un solo padrone: i lettori.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Piacenza, donna uccisa a coltellate in casa: ricercato il marito (che ha dato l’allarme) Notizie correlate Piacenza, donna trovata morta in casa: uccisa a coltellate, si cerca il marito(Adnkronos) – Una donna di 55 anni, macedone, è stata trovata morta in casa a Piacenza. Donna trovata morta in casa a Piacenza: ricercato il maritoABBONATI A DAYITALIANEWS La tragedia nel pomeriggio in un appartamento alla periferia della città Una donna di 56 anni è stata trovata senza vita... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Donna uccisa in casa a Piacenza, ricercato il marito; Famiglia scomparsa da Piacenza, vasta ricerca nella zona di Tarcento con droni ed elicottero; Il mistero della famiglia scomparsa, la madre si era licenziata; Sonia Bottacchiari scomparsa coi figli a Piacenza da settimane, l'allarme del padre: auto ritrovata a Tarcento. Piacenza, donna uccisa in casa: si cerca il maritoUna donna di 56 anni è stata trovata morta, a quanto si apprende accoltellata, in un appartamento al sesto piano di un palazzo nella periferia di Piacenza. A chiamare i soccorsi intorno alle 15.30 ... tg24.sky.it Piacenza, accoltella la moglie e chiama i soccorsi: L’ho uccisa io, poi svanisce nel nullaUn nuovo caso di femminicidio, questa volta a Piacenza. Una donna di 56 anni è stata trovata morta in un appartamento al sesto piano di un palazzo nella periferia della città. Le notizie per ora sono ... tg.la7.it Donna trovata morta in casa a Piacenza, il marito chiama i carabinieri, confessa l’omicidio e fugge, ricerche in corso - facebook.com facebook Cellulari spenti da oltre due settimane. Mentre proseguono le ricerche sulle montagne, a Piacenza si indaga per sottrazione di minore. L'appello del padre ed ex marito x.com