Nel pomeriggio di oggi, in un appartamento alla periferia di Piacenza, è stata trovata senza vita una donna di 56 anni. La scena si trovava all’interno di un palazzo situato nella zona periferica della città. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori, ma per la donna non c’è stato nulla da fare. Al momento, le forze dell’ordine stanno cercando il marito della vittima, ricercato per approfondire gli accertamenti.

ABBONATI A DAYITALIANEWS La tragedia nel pomeriggio in un appartamento alla periferia della città. Una donna di 56 anni è stata trovata senza vita all’interno della sua abitazione in un palazzo situato nella periferia di Piacenza. Secondo le prime informazioni emerse, la vittima sarebbe stata colpita con un’arma da taglio. L’allarme è scattato intorno alle 15.30 di oggi, 8 maggio 2026, quando ai soccorsi sarebbe arrivata una telefonata effettuata dal marito della donna, un uomo di origine macedone. La telefonata ai soccorsi e la fuga. A quanto scrive l’Ansa, stando alle prime ricostruzioni, sarebbe stato proprio l’uomo a confessare al telefono di aver ucciso la moglie.🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Donna trovata morta in casa a Piacenza: ricercato il marito

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