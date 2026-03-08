Donna trovata morta a Genova uccisa a coltellate fermato il figlio con gli abiti sporchi di sangue

Una donna è stata trovata morta a Genova, nel quartiere Molassana, con ferite da arma da taglio. Sul suo corpo sono state riscontrate lesioni compatibili con un'aggressione violenta. Il figlio della donna è stato fermato poco dopo, con gli abiti sporchi di sangue. La scena del delitto e i vestiti dell’uomo sono stati sequestrati dagli investigatori.

Una donna è stata trovata morta a Genova, trafitta da diverse coltellate. Il corpo senza vita della vittima è stato trovato nel pomeriggio di domenica 8 marzo in via San Felice, nel quartiere di Molassana, nell'appartamento in cui viveva la persona deceduta. Secondo le prime informazioni si tratterebbe di un omicidio. Sul posto si è precipitata la polizia di Stato ed è stato fermato il figlio minore della donna. Genova, donna morta: fermato il figlio Come riferisce Il Secolo XIX, la vittima avrebbe 80 anni. Dalle prime ricostruzioni, si sarebbe innanzi a un omicidio. Il quotidiano La Repubblica rende noto che è stato fermato il minore dei due figli della donna.