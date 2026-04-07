Una nuova struttura ospedaliera sarà costruita nell’area nord-ovest di Torino, con un investimento di 340 milioni di euro. La decisione è stata presa in collaborazione tra Regione Piemonte, il Comune e l’ASL, con l’obiettivo di sostituire l’attuale ospedale del Maria Vittoria. Tra le questioni sollevate, si discute anche del rischio idrogeologico legato al sito scelto per il nuovo complesso.

La Regione Piemonte, il Comune di Torino e l’ASL hanno pianificato la costruzione di un nuovo complesso ospedaliero nell’area nord-ovest della città per sostituire l’attuale struttura del Maria Vittoria. L’opera, finanziata dall’Inail per circa 340 milioni di euro, prevede oltre 500 posti letto ma sta generando un forte scontro tra l’amministrazione e i residenti del territorio. Il progetto nasce dall’esigenza di superare l’obsolescenza dei presidi sanitari esistenti, giudicati ormai inadeguati agli standard moderni. L’obiettivo è accorpare in un unico polo servizi che attualmente risultano frammentati, ottimizzando così l’efficienza operativa e la qualità delle cure erogate ai pazienti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Nuovo ospedale a Torino: 340 milioni e il rischio idrogeologico

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