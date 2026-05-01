Tutela ambientale e rischio idrogeologico | la Regione stanzia 73 milioni per 27 interventi

La Regione ha approvato una variazione di bilancio di 73 milioni di euro destinati a 27 interventi di tutela ambientale. Questi interventi mirano a ridurre il rischio incendi e a mitigare il rischio idrogeologico su tutto il territorio regionale. La decisione è stata presa dalla Giunta regionale e fa parte delle misure previste dal Documento sulla tutela ambientale. La somma sarà utilizzata per finanziare i progetti approvati.

Approvata dalla Giunta regionale della Campania la variazione di bilancio che consente di dare seguito agli interventi di tutela ambientale finalizzati alla riduzione del rischio incendi e alla mitigazione del rischio idrogeologico su tutto il territorio regionale, previsti dal Documento.🔗 Leggi su Salernotoday.it Notizie correlate Tutela ambientale e mitigazione rischi in Campania: 73 milioni per 27 interventiApprovata oggi dalla Giunta regionale della Campania la variazione di bilancio che consente di dare seguito agli interventi di tutela ambientale... Campania, 73 milioni per 27 interventi contro incendi e dissesto? Cosa sapere La Giunta Campania approva 73 milioni per 27 interventi contro incendi e dissesto idrogeologico. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Tutela ambientale e rischio idrogeologico, stanziati 73 milioni per 27 interventi; Deposito terre rare a Porto Marghera: i dubbi della Cgil tra ambiente e rischio deindustrializzazione; HSE manager: competenze nuove per sicurezza e ambiente; Un sostegno concreto per la tutela ambientale. Tutela ambientale e rischio idrogeologico: la Regione stanzia 73 milioni per 27 interventiApprovata dalla Giunta regionale della Campania la variazione di bilancio che consente di dare seguito agli interventi di tutela ambientale finalizzati alla riduzione del rischio incendi e alla mitiga ... salernotoday.it Tutela ambientale e rischio idrogeologico, stanziati 73 milioni per 27 interventiApprovata oggi dalla Giunta regionale della Campania la variazione di bilancio che consente di dare seguito agli interventi di tutela ambientale finalizzati alla riduzione del rischio incendi e alla m ... ansa.it Tutela Agroalimentare e Ambientale - facebook.com facebook Risorsa #mare, approvato #ddl ma tutela ambientale resta debole x.com