Il match tra Pescara e Spezia si è concluso con un pareggio 1-1, risultato che non è stato sufficiente per evitare la retrocessione degli aquilotti. La vittoria del Bari ha confermato la loro posizione e ha contribuito alla permanenza in Serie B per il club pugliese. La squadra ligure, dopo aver passato gran parte della sua storia in categorie superiori, torna in Serie C, lasciando la seconda serie nazionale.

Pescara, 8 maggio 2026 – Niente da fare, nessun miracolo sugli altri campi e dunque lo Spezia saluta così la Serie B e scende là, in terza serie, dove ha passato la maggior parte del suo curriculum. Una stagione male e finita altrettanto male. Il pareggio di Pescara va bene, non cambia nulla, perché il Bari, dopo essere passato in svantaggio (mentre è avanti il Pescara), ha ribaltato la gara con il Catanzaro (ormai pago della posizione). Tutto è successo prima, con tante occasioni perdute negli scorsi turni da parte degli spezzini. D'Angelo ha provato l'impresa nel rush finale, dopo aver iniziato in maniera disastrosa questo campionato, richiamato dopo l'esonero di Donadoni che, a conti fatti, ha avuto una media punti migliore di lui.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Pescara-Spezia 1-1: niente da fare, il Bari vince e gli aquilotti retrocedono

? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX

Notizie correlate

Serie B, i verdetti dell’ultima giornata: Frosinone in Serie A, retrocedono Reggiana, Pescara e Spezia. Chi va ai playoff, il calendario completoTiago Gabriel sotto la lente d’ingrandimento, la Juventus lo osserva da vicino a Lecce: perché può essere il rinforzo giusto per la difesa del futuro...

Modena-Spezia 3-0: è il De Luca-show e gli aquilotti vanno k.o.Modena, 13 marzo 2026 – Capitola al Braglia lo Spezia di Donadoni nell'anticipo della trentesima giornata di Serie B, non facendo seguito a quanto di...

Contenuti di approfondimento

Temi più discussi: Pescara-Spezia 8 maggio 2026: orario, arbitro, dove vederla e tutte le statistiche; Serie BKT '25/'26: Pescara-Spezia, le designazioni; Frosinone e Monza per la A, bagarre playoff e lotta salvezza: 15 squadre in gioco negli ultimi 90'; Live Pescara - Spezia - Serie B: Punteggi & Highlights Calcio - 08/05/2026.

Pescara-Spezia 1-1: niente da fare, il Bari vince e gli aquilotti retrocedonoAll'Adriatico, con le orecchie sull'altro campo, avanti i padroni di casa, poi la risposta di bomber Artistico ... lanazione.it

Pescara-Spezia: cronaca diretta e risultato in tempo realeDiretta Pescara-Spezia dell'8 maggio 2026: formazioni ufficiali e cronaca con tabellino. Dove vedere in tv e streaming la partita di Serie B ... calciomagazine.net

Tra Pescara e Spezia finisce in parità e alla Reggiana non basta la vittoria contro la Samp per evitare la C #CorrieredelloSport #SerieBKT #Bari #Empoli #Pescara #Reggiana #Spezia x.com

! , La squadra di Longo, dopo la vittoria per 3-2 a Catanzaro si guadagna lo spareggio per restare in B contro il Sudtirol. Tra Pescara e Spezia finisce in parità e - facebook.com facebook