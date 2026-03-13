Modena-Spezia 3-0 | è il De Luca-show e gli aquilotti vanno ko

Il Modena ha battuto lo Spezia 3-0 nell'anticipo della trentesima giornata di Serie B giocato al Braglia. La partita ha visto protagonisti De Luca e i suoi compagni, che hanno dominato l'incontro senza lasciar spazio agli avversari. Lo Spezia di Donadoni ha subito la sconfitta, confermando una prestazione negativa rispetto alle recenti esibizioni. La partita si è conclusa con i padroni di casa in vantaggio, chiudendo così la sfida con un risultato netto.

Modena, 13 marzo 2026 – Capitola al Braglia lo Spezia di Donadoni nell'anticipo della trentesima giornata di Serie B, non facendo seguito a quanto di bello aveva mostrato contro l'ex capolista Monza lo scorso turno al Picco. Un gol nel primo tempo, due nella ripresa e gli spezzini vanno k.o. nel peggiore dei modi. Certo, è più di un alibi avere 4 dei 5 attaccanti infortunati, oltre ad altri giocatori out o a mezzo servizio. La partita comincia con un buon segnale per gli emiliani che al 3' presentano Gliozzi pronto a colpire a botta sicura. Per fortuna, sul cross dalla destra di De Luca, è decisivo l'anticipo di Sernicola. Si fa vedere poi proprio Sernicola dalla parte opposta con una conclusione, ma una deviazione gli impedisce di pungere. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Modena-Spezia 3-0: è il De Luca-show e gli aquilotti vanno k.o. Articoli correlati Spezia-Reggiana 0-1: gli aquilotti sprecano, gli emiliani segnanoLa Spezia, 28 febbraio 2026 – Finisce male al Picco per lo Spezia che cede nello scontro salvezza alla Reggiana, dominando totalmente nel numero di... Leggi anche: Modena ’Il cigno’ è arrivato, ufficiale De Luca Tutto quello che riguarda Modena Spezia 3 0 è il De Luca show e... Temi più discussi: Serie B: Modena-Spezia, le probabili formazioni e dove seguire il match del Braglia; Modena-Spezia: biglietti in vendita; Verso Modena - Spezia, Sottil: Solidi e pratici, senza l'assillo casalingo. L'obiettivo ora si vede; Modena - Spezia in Diretta Streaming | DAZN IT. LIVE Modena-Spezia 1-0 Serie B 2025/2026: Modena avanti su SpeziaAttualmente Modena si trova 6° in classifica con 47 punti (frutto di 13 vittorie, 8 pareggi e 9 sconfitte); invece lo Spezia si trova 18° in classifica con 29 punti (frutto di 7 vittorie, 8 pareggi e ... sport.virgilio.it Modena-Spezia: Donadoni conferma la coppia d'attaccoModena - Lo Spezia, rigenerato dalla vittoria sul Monza, fa visita al Modena nell'anticipo di Serie B. Con la classifica sempre più corta, dettata dai risultati delle ultime settimane, gli aquilotti ... ilsecoloxix.it #Modena- #Spezia, le formazioni ufficiali x.com #SerieB - Si parte stasera con Modena-Spezia, domani il #bigmatch tra Monza e Palermo, Venezia e Frosinone in trasferta, in fondo Bari-Reggiana guai a chi sbaglia. - facebook.com facebook