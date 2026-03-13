Modena-Spezia 3-0 | è il De Luca-show e gli aquilotti vanno ko

Da lanazione.it 13 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Modena ha battuto lo Spezia 3-0 nell'anticipo della trentesima giornata di Serie B giocato al Braglia. La partita ha visto protagonisti De Luca e i suoi compagni, che hanno dominato l'incontro senza lasciar spazio agli avversari. Lo Spezia di Donadoni ha subito la sconfitta, confermando una prestazione negativa rispetto alle recenti esibizioni. La partita si è conclusa con i padroni di casa in vantaggio, chiudendo così la sfida con un risultato netto.

Modena, 13 marzo 2026 – Capitola al Braglia lo Spezia di Donadoni nell'anticipo della trentesima giornata di Serie B, non facendo seguito a quanto di bello aveva mostrato contro l'ex capolista Monza lo scorso turno al Picco. Un gol nel primo tempo, due nella ripresa e gli spezzini vanno k.o. nel peggiore dei modi. Certo, è più di un alibi avere 4 dei 5 attaccanti infortunati, oltre ad altri giocatori out o a mezzo servizio. La partita comincia con un buon segnale per gli emiliani che al 3' presentano Gliozzi pronto a colpire a botta sicura. Per fortuna, sul cross dalla destra di De Luca, è decisivo l'anticipo di Sernicola. Si fa vedere poi proprio Sernicola dalla parte opposta con una conclusione, ma una deviazione gli impedisce di pungere. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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