Pescara-Spezia 1-1 a braccetto in Serie C | cronaca tabellino e voti

Nel match tra Pescara e Spezia terminato 1-1, i biancazzurri non sono riusciti a ottenere i tre punti necessari per agganciare il treno dei playout, anche se avevano bisogno di una vittoria e della sconfitta del Bari. Il gol del Pescara è stato segnato da Faraoni, mentre Artistico ha pareggiato per gli ospiti. Nel frattempo, il Bari ha vinto a Catanzaro, conquistando così una posizione utile per gli spareggi salvezza.

Serviva una vittoria del Pescara e la sconfitta del Bari per agganciare il treno playout e invece i biancazzurri all'Adriatico non sono andati oltre un pari per 1-1 (gol di Faraoni e Artistico) mentre i Galletti di Puglia hanno sbancato Catanzaro e si sono guadagnati gli spareggi salvezza. Il.🔗 Leggi su Ilpescara.it

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